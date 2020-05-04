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"Чувствовала себя наитупейшей коровой": Юлия Пересильд рассказала, как хотела уйти из профессии

Юлия Пересильд сталкивалась с желанием уйти из профессии, потому что ощущала себя “наитупейшей коровой” сразу после первого спектакля в Театре Наций. С годами звезда российского кино поверила в собственные силы и в свои 35 лет является востребованной актрисой, а также оказывает поддержку благотворительным фондам.

Игра в постановке “Женитьба Фигаро” была одной из первых на творческом пути Юлии Пересильд, где она сыграла в тандеме с Евгением Мироновым. Ее коллега Вадим Веник сразу заметил талант актрисы, отмечая, что она сама не считала свою работу хорошей. Звезда призналась, что решалась уходить из профессии сразу после премьеры, поскольку чувствовала, что только мешает своим партнерам, а также видела себя “наитупейшей коровой”. Это мнение изменил диалог с Кириллом Серебренниковым, когда он поддержал актрису приглашением в ресторан. Режиссер похвалил ее за то, что артистка с особой внимательностью слушает все наставления, а также пытается сделать все задачи верно. Тогда Пересильд поверила в собственные силы и решила продолжать.

Сейчас знаменитость имеет массу новых предложений съемок в кино, а также заботится о дочерях, тоже демонстрирующих интерес к творчеству. В частности, 10-летняя Мария уже получила роль в фильме Алексея Учителя — "47. Цой".

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Культура
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 09:30

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