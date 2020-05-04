Ученые выяснили, почему рак поджелудочной железы не боится иммунотерапии





Американским специалистам удалось выяснить, что рак поджелудочной железы не поддается иммунотерапии из-за воздействия протеинов TLA-4 и PD-1. Любые методы лечения, основанные на отключении клеток и молекул, которые отвечают за правильность защитной реакции - не приносят видимого эффекта ввиду специфичных белков, расположенных на поверхности Т-лимфоцитов. Оказалось, что эти соединения поддерживаются опухолями и вредят иммунной системе человека.Исследователи высказали гипотезу, что в случае отключения CTLA-4 и PD-1 защитная реакция тела начнет распознавать раковые клетки и уничтожать их. Основным преимуществом подобного вида терапии является то, что медикам не потребуется вводить пациенту с опухолью в поджелудочной железе опасные для здоровья иммунологические препараты и сыворотки с моноклональными антителами. Также метод избавит их от необходимости прибегать к цитокиновым и антицитокиновым средствам.