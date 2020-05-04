Терпеть насилие и боготворить: ТОП-10 вещей, которые нельзя делать для мужчин

Пытаться решить проблемы за мужчину

Дарить дорогостоящие подарки

Быть для мужчины «подушкой»

Произносить фразу «А я тебе говорила!»

Отказываться от карьеры и личной жизни



Менять внешность только в угоду мужчине

Изменять свои ценности

Понижать собственные стандарты

Терпеть эмоциональное и физическое насилие

Боготворить его







Если женщина узнала, что у ее спутника время от времени возникают трудности с деньгами, его увольняют с работы, а новую он найти на может, но не следует пытаться решать все эти проблемы. Мужчины должен помнить, что ему нужно кормить семью, поэтому следует думать не только о саморазвитии. Он может устроиться временно грузчиком или же охранником.Если у женщины войдет в привычку решать все проблемы избранника, то тот, скорее всего, подумает, что ничего делать самостоятельно не нужно. В таком случае дама рискует превратиться в главу семейства.В паре друг другу лучше дарить равноценные подарки. По словам экспертов, нет смысла покупать для возлюбленного автомобиль или портфель из кожи питона, если он преподносит какую-то технику для кухни.Попытка добиться расположения мужчины деньгами вряд ли приведет к чему-то хорошему. Напротив, дорогостоящими презентами женщина может оттолкнуть возлюбленного, тем более, если он не может позволить себе отблагодарить ее равносильно.Кроме того, в случае, если попался недобросовестный избранник, то он будет только пользоваться добротой своей спутницы.Мужчина не испытывает любви за чувство жалости к нему. Психологи убеждены, что рассказывать о своих проблемах он будет одной, а играть свадьбу – с другой. Иногда женщины думают, что этот фактор является символом глубоких отношений, но это не так.Мудрая женщина всегда выслушает мужчину, даст дельный совет и вдохновит на совершение новых подвигов. Такую спутницу избранник воспринимает как надежный тыл. Этот является одним из секретов успешных отношений.Если женщина чувствует свою правоту и ранее предупреждала мужчину, что его действия являются ошибочными, то не нужно произносить фразу: «А я тебе говорила!». Она является бестактной. К тому же любой спутник дамы хочет чувствовать себя значимым.Женщины должны посвящать свою жизнь не только мужчине, детям и делам по дому. В таком случае к ней очень быстро пропадает интерес. Рано или поздно ему захочется побыть одному и посмотреть на красивую, а также успешную женщину.После замужества не стоит увольняться с работы и прекращать общаться с друзьями. Напротив, мужчины тянутся к женщинам, у которых разнообразная жизнь. Однако в развлечениях за пределами дома нужно знать меру.Женщины часто любят меняться, тем более ради мужчины. Если он настаивает на том, чтобы имидж был кардинально изменен, то здесь стоит задуматься. Не все могут решиться на то, чтобы сильно обрезать волосы или же перекрасить их в какой-то нестандартный цвет.Что касается мелочей, то тут можно пойти навстречу без ущерба для своего внешнего вида. Напротив, отношения от этого только улучшатся, укрепится эмоциональная связь.Подпадать под его полный контрольНельзя позволять мужчине полностью контролировать свою жизнь. Все решения в доме должны приниматься равноправно. Отношения будут стабильными, если любые темы пара станет обсуждать за одним столом.Каждый человек обладает собственным набором принципов и моральных ценностей. Именно это определяет идентичность личности и ее характер. Женщине никогда не следует изменять своим принципам, если так хочет мужчина. Речь идет не только моральных и психологических установках, но и религии. Нельзя принимать другую веру, если этого требует вторая половина.Если женщина привыкла к высоким стандартам, а мужчина не может этого предложить, то вряд ли отношения продлятся долго, поскольку постепенно будет нарастать напряжение. Например, девушка привыкла отдыхать в пятизвездочных отелях, а ее избранник может позволить себе гостиницу категории «три звезды».Мужчина должен осознавать, что для повышения стандартов ему необходимо развиваться, а не просить избранницу забыть об уровне комфорта. Возможно, до встречи с успешной девушкой, ему не было у кого учиться. В таком случае необходимо дать возлюбленному немного времени на самореализацию.Ни одна женщина не должна терпеть физического и эмоционального насилия. Если такое происходит в паре, то отношения рано или поздно закончатся. По словам психологов, насилие может проявляться и по отношению к личности женщины. Например, партнер запрещает заниматься чем-то важным и интересным.Не стоит боготворить своего мужчину и выполнять абсолютно все его требования. У женщины должно присутствовать чувство собственного достоинства. Не всем партнерам нравится заискивание и жеманность. Необходимо стараться быть собой и не пытаться понравиться избраннику за счет самоунижения.