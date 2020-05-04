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«Пойду что-нибудь мыть»: Максим Галкин принял вызов Никиты Преснякова и сделал дома уборку

Максим Галкин в рамках самоизоляции стал участником нового челленджа. Телеведущий принял вызов Никиты Преснякова и сделал дома уборку.
«Пойду что-нибудь мыть»: Максим Галкин принял вызов Никиты Преснякова и сделал дома уборку

В День весны и труда многие знаменитости запустили новый флешмоб в режиме социального дистанцирования. Они начали убираться в своих квартирах и передавать эстафету другим звездам. В акция уже успели принять участие Никита Пресняков, Константин Ивлев и Дмитрий Губерниев. Внук Аллы Пугачевой вымыл окна, комментатор «Матч ТВ» пропылесосил дом, а ведущий кулинарной передачи на канале «Пятница» помыл посуду и расставил ее по местам.

Максим Галкин больше остальных удивился вызову, когда принял его от Преснякова. Музыкант назвал флешмоб «субботником». Затем шоумен сказал, что пойдет «что-нибудь мыть», решив начать с головы.

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Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 09:17

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