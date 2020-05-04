Минтруд РФ: Нерабочие дни в России с 6 по 8 мая оплатят в обычном размере





Денежные средства будут начисляться по такому же принципу, как и в предыдущем месяце. 6-8 мая были объявлены в стране нерабочими днями из-за того, что существует угроза распространения COVID-19. Россияне будут на выходных до 11 мая включительно, а 12 мая предусмотрен выход из самоизоляции. Однако это процесс будет протекать постепенно.Граждане страны весь прошлый месяц были на карантине. Правительство призвало людей не покидать свои дома без лишней надобности, соблюдать социальную дистанцию и строго придерживаться правил личной гигиены. По количеству зараженных коронавирусной инфекцией людей РФ пребывает на седьмом месте в мире.