Татьяна Навка опубликовала видео со всеми этапами взросления старшей дочери

2 мая дочь Татьяны Навки и ее бывшего тренера Александра Жулина отпраздновала 20-летие. В честь праздника спортсменка опубликовала в Instagram одно из свежих фото с именинницей, а спустя день поделилась архивными кадрами с наследницей. На них фигуристка запечатлена с малышкой в роддоме.Спустя несколько дней после дня рождения Александры Жулиной, ее мама собрала достаточное количество снимков дочери на разных этапах ее взросления и сделала из них двухминутный ролик. На видео можно проследить, как менялась не только внешность наследницы спортсменов, но и ее интересы, хобби и даже стиль.Пост Татьяна Навка подписала фразой «Все, что случилось за эти 20 лет», отметив, что жизнь действительно слишком быстротечна. Поклонники знаменитости назвали дочь копией матери и оценили ее красоту и стиль. Кроме того, по мнению фолловеров, Александре Жулиной посчастливилось взять от обоих родителей самое лучшее, что сейчас очень помогает в становлении карьеры.