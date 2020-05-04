Дональд Трамп: "Китай должен готовиться к самому страшному наказанию"





Высокопоставленные чиновники США рассматривают предложения о наказании или требовании финансовой компенсации от Китая за сокрытие информации о коронавирусе. Этот шаг может разрушить и без того напряженные отношения между двумя сверхдержавами в опасный момент для мировой экономики. Днями ранее Дональд Трамп обвинил власти азиатской страны в «совершении ужасной ошибки, которую они не хотели признать, а пытались загасить её, как огонь».Президент США сообщил, что существуют другие способы наложить на КНР штрафные санкции, такие как привлечение 1 триллиона долларов путем повышения пошлин на китайскую продукцию. По словам американского лидера, подобная мера станет «самым страшным наказанием». В то же время, в Конгрессе несколько раз поднимался вопрос о введении санкций и отмене долга США, информируют журналисты из издания The Washington Post.