В «Аэрофлоте» оценили сроки возобновления международного авиасообщения
В «Аэрофлоте» дали оценку срокам восстановления интернационального авиасообщения. При развитии благоприятной ситуации в РФ международные полёты могут разрешить в середине лета.
По словам Юлии Спиваковой, официального представителя «Аэрофлота», точные сроки обозначить пока нельзя. Она добавила, что авиакомпания готова и дальше заниматься усиленной дезинфекцией самолётов. Часть мер предосторожности имеют возможность сохраниться после завершения пандемии.
Владислав Филёв, член дирекции S7 Group, представил прогноз о возобновлении интернационального авиасообщения в апреле 2021 года. Борис Рыбак, возглавляющий консалтинговое агентство «Инфомост», во время общения с журналистами рассказал о снижении темпов распространения коронавирусной инфекции для РФ и Европы к сентябрю. При отсутствии второй волны заболевших понадобится некоторый период адаптации, после которого полёты между странами могут быть возобновлены.
По словам Юлии Спиваковой, официального представителя «Аэрофлота», точные сроки обозначить пока нельзя. Она добавила, что авиакомпания готова и дальше заниматься усиленной дезинфекцией самолётов. Часть мер предосторожности имеют возможность сохраниться после завершения пандемии.
«Не исключается, что в последующем станут использоваться рекомендации и, вероятно, даже требования по следованию нормам дистанции между отдельными пассажирами», — указала Спивакова.
Владислав Филёв, член дирекции S7 Group, представил прогноз о возобновлении интернационального авиасообщения в апреле 2021 года. Борис Рыбак, возглавляющий консалтинговое агентство «Инфомост», во время общения с журналистами рассказал о снижении темпов распространения коронавирусной инфекции для РФ и Европы к сентябрю. При отсутствии второй волны заболевших понадобится некоторый период адаптации, после которого полёты между странами могут быть возобновлены.
Общество
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 09:13