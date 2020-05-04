В «Аэрофлоте» оценили сроки возобновления международного авиасообщения

«Не исключается, что в последующем станут использоваться рекомендации и, вероятно, даже требования по следованию нормам дистанции между отдельными пассажирами», — указала Спивакова.





По словам Юлии Спиваковой, официального представителя «Аэрофлота», точные сроки обозначить пока нельзя. Она добавила, что авиакомпания готова и дальше заниматься усиленной дезинфекцией самолётов. Часть мер предосторожности имеют возможность сохраниться после завершения пандемии.Владислав Филёв, член дирекции S7 Group, представил прогноз о возобновлении интернационального авиасообщения в апреле 2021 года. Борис Рыбак, возглавляющий консалтинговое агентство «Инфомост», во время общения с журналистами рассказал о снижении темпов распространения коронавирусной инфекции для РФ и Европы к сентябрю. При отсутствии второй волны заболевших понадобится некоторый период адаптации, после которого полёты между странами могут быть возобновлены.