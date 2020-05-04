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Предприниматели назвали эффективные типы госпомощи бизнесу в России

Несколько типов помощи малому и среднему бизнесу, которые были озвучены в апреле, уже работают в России. Предприниматели считают некоторые инструменты довольно эффективными.
Предприниматели назвали эффективные типы госпомощи бизнесу в России

Государство обязывается выплачивать МРОТ сотрудникам некоторых фирм ежемесячно, но только если компания удовлетворяет большое количество критериев. Например, для получения помощи необходимо присутствовать в реестре по состоянию на 1 марта этого года, а также работать в отрасли, пострадавшей от кризиса, и сохранить 90% штата. Теперь зарплату для сотрудников можно взять в кредит, но многие владельцы бизнеса посчитали такую меру издевкой. Дело в том, что фирме нужно доказать, что она столкнулась лишь со временными трудностями, поэтому многие не видят в этом перспектив. В разгар пандемии коронавируса уменьшили размер страховых взносов, а именно с 30 до 15%. Предприниматели согласились, что такой шаг стал абсолютно оправдан в наблюдающейся ситуации.

Помимо прочего, отсрочку по налогам и взносам получили помимо МСБ даже микропредприятия. Длительность зависит от даты плановых выплат, а долг потом можно будет вернуть по частям. Частные лица и предприниматели получили кредитные каникулы и реструктуризацию. Среди условий, которые необходимы для получения поддержки, имеется падение доходов более чем на 30%.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 09:07

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