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«Я вам никогда не прощу! За каждое слово ответите!»: Рудковская подает в суд на блогеров после слухов о болезни сына

Яну Рудковскую вывели из себя слухи о болезни ее сына Александра. Музыкальный продюсер планирует подать в суд на блогеров, которые, как она сказала, «ответят за каждое слово».
«Я вам никогда не прощу! За каждое слово ответите!»: Рудковская подает в суд на блогеров после слухов о болезни сына

Не так давно в прессе появилась информация о том, что 7-летний наследник фигуриста и телеведущей якобы страдает от психического расстройства. Комментируя эти слухи, Рудковская заявила, что мальчик полностью здоров. По ее мнению, блогерам должно быть очень стыдно за их поступок, однако они не имеют человеческих качеств, как отметила знаменитость. Она решила подать в суд на тех, кто распространяет лживые данные о сыне и добавила, что наняла адвоката Добровинского. Супруга спортсмена рассказала, что его сильно поразила «вульгарная нечистоплотность» журналистов. Прощать обидчиков звезда ТВ не собирается, о чем написала в своем Telegram-канале.

Ранее ряд изданий разместили заметку о том, что Александр Плющенко страдает от синдрома Аспергера. Эта болезнь официально не существует на территории России и ее часто путают с аутизмом по причине отсутствия точных критериев диагноза. По словам Рудковской, она попросила редакторов убрать эту информацию, но они до сих пор этого не сделали.

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Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 08:48

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