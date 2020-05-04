Росавиация: Воздушный парад ко Дню Победы пройдет в 32 российских городах





На время проведения тренировок и в день парада Победы Росавиация введет некоторые временные ограничения на работу аэропортов столичной зоны. В конце апреля над 12 городами Западного военного округа пролетит боевая авиация. Свыше 100 вертолетов и самолетов совершат маневры над Санкт-Петербургом, Орлом, Белгородом, Курском, Калининградом, Воронежем и другими городами.В середине апреля Владимир Путин сообщил о том, что торжественные мероприятия в честь Дня Победы будут перенесены из-за угрозы распространения коронавируса. 9 мая состоится авиационный парад, а также во многих крупных городах прозвучат праздничные салюты, посвященные 75-летнему юбилею победы в ВОВ. Российский президент отметил, что запланированное празднование обязательно состоится, когда не будет угрозы для здоровья граждан страны.