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Росавиация: Воздушный парад ко Дню Победы пройдет в 32 российских городах

На понедельник 4 мая запланировано проведение тренировки воздушной части парада ко Дню Победы. В Росавиации сообщили о том, что воздушный парад 9 мая пройдет в 32 российских городах.

Росавиация: Воздушный парад ко Дню Победы пройдет в 32 российских городах


На время проведения тренировок и в день парада Победы Росавиация введет некоторые временные ограничения на работу аэропортов столичной зоны. В конце апреля над 12 городами Западного военного округа пролетит боевая авиация. Свыше 100 вертолетов и самолетов совершат маневры над Санкт-Петербургом, Орлом, Белгородом, Курском, Калининградом, Воронежем и другими городами.

В середине апреля Владимир Путин сообщил о том, что торжественные мероприятия в честь Дня Победы будут перенесены из-за угрозы распространения коронавируса. 9 мая состоится авиационный парад, а также во многих крупных городах прозвучат праздничные салюты, посвященные 75-летнему юбилею победы в ВОВ. Российский президент отметил, что запланированное празднование обязательно состоится, когда не будет угрозы для здоровья граждан страны.

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Общество
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 09:00

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