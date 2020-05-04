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«У меня есть дом в Италии, и не один»: Соловьев рассказал о наличии недвижимости за рубежом

Владимир Соловьев рассказал в интервью Тине Канделаки о наличии недвижимости за рубежом. Он всю жизнь работает и исправно платит налоги, поэтому не собирается скрывать, что «есть дом в Италии, и не один».
«У меня есть дом в Италии, и не один»: Соловьев рассказал о наличии недвижимости за рубежом

Соловьев признался, что свой первый миллион сумел заработать еще на заре 90-х, и в журналистику пошел уже после того, как стал обеспеченным человеком. Новая специальность стала для будущего телеведущего больше «творческой самореализацией», нежели способом в разы увеличить свой капитал, но и без последнего не обошлось.

В интервью Тине Канделаки Владимир Соловьев заявил, что он отнюдь не стесняется своей обеспеченности и не собирается скрывать наличия недвижимости за рубежом. Журналист признался: на протяжении всей жизни он активно работал над тем, чтобы стать финансово обеспеченным и при этом не скрывал свой доход от государства, исправно уплачивая налоги. Теперь же телеведущий может себе позволить иметь жилье не только в России, но и в Италии. Там у звезды телевидения, по его собственным словам, есть дом, и не один.

Соловьева даже несколько удивляет, если кто-то «обнаруживает» у знаменитостей недвижимость за границей и начинает выдавать это за сенсацию, как это недавно произошло с Еленой Малышевой. Алексей Навальный выяснил, что у ведущей «Жить здорово!» есть особняк в США и эта информация начала активно обсуждаться в Сети. Сам же журналист посчитал интерес публики к имуществу теледоктора странным, ведь на законодательном уровне нет никакого запрета на владение жилплощадью за рубежом.

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Общество
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 08:55

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