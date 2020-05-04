Российский политолог Дмитрий Абзалов: "Греция, Италия и Турция первыми откроют границы для туристов после пандемии"
Пандемия COVID-19 существенно навредила туристической отрасли многих государств, от которой зависит их экономическое благополучие. Российский политолог Дмитрий Абзалов перечислил страны, которые первыми откроются для путешественников.
Он утверждает, что Греция, Италия и Турция станут первыми государствами, которые откроют свои границы после пандемии коронавируса, поскольку сильно зависят от пляжного туризма. В то же время, летний сезон в Европе в любом случае потерян, поскольку значительная часть бронирования приходится на весну. Аналогичная ситуация наблюдается в США и странах Азии из-за ассоциаций с COVID-19. Поэтому популярными направлениями станут Южная Америка и Африка, где наблюдается наиболее стабильная эпидемическая обстановка.
Днями ранее зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский попросил соотечественников не планировать отпуск за границей в 2020 году. Чиновник считает, что подобные поездки будут невозможными из-за жестких карантинных ограничений. Согласно данным ВОЗ, в мире насчитывается около 3,47 млн зараженных SARS-CoV-2 и 244 тысячи летальных случаев. Наиболее пострадавшие от инфекции страны — США, Испания, Италия, Великобритания и Франция.
Он утверждает, что Греция, Италия и Турция станут первыми государствами, которые откроют свои границы после пандемии коронавируса, поскольку сильно зависят от пляжного туризма. В то же время, летний сезон в Европе в любом случае потерян, поскольку значительная часть бронирования приходится на весну. Аналогичная ситуация наблюдается в США и странах Азии из-за ассоциаций с COVID-19. Поэтому популярными направлениями станут Южная Америка и Африка, где наблюдается наиболее стабильная эпидемическая обстановка.
Днями ранее зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский попросил соотечественников не планировать отпуск за границей в 2020 году. Чиновник считает, что подобные поездки будут невозможными из-за жестких карантинных ограничений. Согласно данным ВОЗ, в мире насчитывается около 3,47 млн зараженных SARS-CoV-2 и 244 тысячи летальных случаев. Наиболее пострадавшие от инфекции страны — США, Испания, Италия, Великобритания и Франция.
Общество
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 08:36