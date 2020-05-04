В новом выпуске шоу “Танцы со звездами” сразу несколько участников неожиданно ушли с проекта

Одним из наиболее неожиданных моментов стало то, что на сцену не вышли Мария Ивакова и Евгений Папунаишвили. Дело в том, что тест на коронавирус, который прошла телеведущая, потребовал дополнительной верификации. Проект покинула пара Андрея Чернышова и Анны Мельниковой, хотя она была одной из самых популярных. Актер ответил на слухи о романе, который якобы возник с его партнершей.Знаменитость напомнил, что у него есть супруга, которая часто приезжала на репетиции. О своем уходе объявил также Александр Молочников, так как ему трудно совмещать участие в шоу и работу. В пятом выпуске на сцену вернулась Дарья Мороз, которая рассказала о своих романтических чувствах к партнеру Святославу Герасимову. Ведущий Андрей Малахов отметил, что за все время существования шоу такого количество “сенсационных новостей” от участников не было никогда.На данный момент семь пар продолжают борьбу за главный приз проекта. В частности, танцевать продолжают Екатерина Варнава, Мария Порошина, Алена Бабенко, Иван Стебунов, Андрей Соколов, Артем Ткаченко и Дарья Мороз.