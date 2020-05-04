Маша Малиновская ответила на критику хейтеров по поводу домашнего насилия: «Я – чистой воды иллюзия»

По словам знаменитости, для нее жизнь является относительным понятием. То же самое, как считает Малиновская, относится и к присутствию людей в жизни каждого человека. Недавно недоброжелатели пытались доказать модели, что разница между формами насилия велика. Журналистка философски отметила, что в тот момент, пока хейтеры ее критикуют, она может заниматься своими делами – пить молоко, гулять с друзьями или заниматься сексом. Также звезда ТВ добавила, что ее комментария на тему рукоприкладства, возможно, не было вообще.Таким образом Маша Малиновская предложила вступающим с ней в спор подписчикам представить, что они ведут дискуссию наедине с собой. Однако реакция интернет-пользователей на пост ведущей оказалась неоднозначной. По мнению одних, нельзя разделять насилие на домашнее, уличное или садовое. Другие согласились со словами манекенщицы.