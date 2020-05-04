Маша Малиновская ответила на критику хейтеров по поводу домашнего насилия: «Я – чистой воды иллюзия»
Маша Малиновская решила дать отпор хейтерам, которые ранее начали спорить с ней по поводу домашнего насилия. Провокационную публикацию телеведущая разместила в Instagram.
По словам знаменитости, для нее жизнь является относительным понятием. То же самое, как считает Малиновская, относится и к присутствию людей в жизни каждого человека. Недавно недоброжелатели пытались доказать модели, что разница между формами насилия велика. Журналистка философски отметила, что в тот момент, пока хейтеры ее критикуют, она может заниматься своими делами – пить молоко, гулять с друзьями или заниматься сексом. Также звезда ТВ добавила, что ее комментария на тему рукоприкладства, возможно, не было вообще.
Таким образом Маша Малиновская предложила вступающим с ней в спор подписчикам представить, что они ведут дискуссию наедине с собой. Однако реакция интернет-пользователей на пост ведущей оказалась неоднозначной. По мнению одних, нельзя разделять насилие на домашнее, уличное или садовое. Другие согласились со словами манекенщицы.
По словам знаменитости, для нее жизнь является относительным понятием. То же самое, как считает Малиновская, относится и к присутствию людей в жизни каждого человека. Недавно недоброжелатели пытались доказать модели, что разница между формами насилия велика. Журналистка философски отметила, что в тот момент, пока хейтеры ее критикуют, она может заниматься своими делами – пить молоко, гулять с друзьями или заниматься сексом. Также звезда ТВ добавила, что ее комментария на тему рукоприкладства, возможно, не было вообще.
Таким образом Маша Малиновская предложила вступающим с ней в спор подписчикам представить, что они ведут дискуссию наедине с собой. Однако реакция интернет-пользователей на пост ведущей оказалась неоднозначной. По мнению одних, нельзя разделять насилие на домашнее, уличное или садовое. Другие согласились со словами манекенщицы.
ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 08:19