Диетологи рассказали, почему нужно употреблять инжир





Инжир считается довольно необычным фруктом для европейских широт, но в последние годы его можно найти практически в любом магазине. При этом, растение считается неприхотливым и при правильном уходе может дать много плодов. Их мякоть богата клетчаткой, минералами, пектином, ферментами, несколькими полезными кислотами, железом, магнием и фосфором. Диетологи отмечают, что свежий инжир имеет меньшую пищевую ценность, чем сушеный. Последний также следует употреблять с белковой пищей для лучшего усвоения протеинов.В небольших количествах инжир способен снизить уровень холестерина, а также предотвратить риск развития атеросклероза, болезней сердечно-сосудистой системы, почек, селезенки и печени. Фрукт стимулирует работу ЦНС и предоставляет энергию организму. Все же, у инжира, как и у многих продуктов, имеются определенные противопоказания. Врачи не рекомендуют включать его в рацион при ожирении, сахарном диабете, проблемах с ЖКТ и подагре.