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Эксперт Ольга Тиунова рассказала, что людям не нужно делать после окончания карантина

Эксперт Ольга Тиунова рассказала о вещах, которые не нужно делать при выходе из режима изоляции. После окончания карантинных мер людям будет сложно вернуть привычный уровень активности, ввиду чего даже обычная прогулка на работу может вызвать лёгкую усталость.

Ольга Тиунова во врем общения с представителями радио Sputnik сообщила, что важно постепенно возобновлять свою физическую форму. Спортивный психолог отметила, что улучшенные физические качества организм человека фиксирует в течение примерно 2-х месяцев. При этом всего за месяц можно потерять набранную форму.

«С точки зрения физической активности и нагрузки мы все просели. Теперь очень важно даже самые простые упражнения сделать частью стандартной дневной активности. При этом обязательно стоит фиксировать это на специальном бланке. Следуя за текущими тренировками, мы обязательно должны видеть показатели нашего прогресса. Нужно пропускать результаты через сознание», — отметила специалист.


Те же принципы эксперт рекомендует использовать во время борьбы с избыточным весом. Допускается составление графиков, вычисление диапазона требуемого похудения, можно проводить ежедневное взвешивание, регистрировать измерения объёмов фигуры. Таким образом станет ясно, есть ли приближение к цели. Ольга Тиунова призвала активных посетителей спортзала не переоценивать собственные возможности после окончания карантина.

Спортивный психолог призвала ограничить уровень нагрузки половиной от прежнего показателя. Важно не рисковать и возвращаться к привычному режиму плавно. Исходя из принципов восстановления за 2 месяца, можно рассчитать допустимый темп роста нагрузки. Желательно заранее составить графики, поскольку это позволит избежать соблазнов ускорить продвижение и тем самым получить травму из-за перенапряжения. Основным ориентиром специалист назвала самочувствие.

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Общество
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 08:25

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