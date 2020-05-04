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Немецкие ученые рассказали, какие мужчины отказываются от мастурбации в период самоизоляции

Немецкие ученые, которые работают в Майнцском университете, выяснили, какие мужчины в период самоизоляции склонны отказываться от мастурбации. Это свойственно тем представителям сильного пола, которые религиозны, не доверяют науке и имеют консервативные политические взгляды.

Немецкие ученые рассказали, какие мужчины отказываются от мастурбации в период самоизоляции


Данные об исследовании ученые опубликовали в издании Archives of Sexual Behavior. По словам экспертов из Германии, такие мужчины ищут поддержку на форумах и сформировали специальное движение, которое призывает отказаться от мастурбации.

Опросы, проведенные в США, показывают противоположную картину. Производитель презервативов Trojan выяснил, что молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет стали на карантине чаще заниматься самоудовлетворением. Около 20% респондентов признались, что мастурбировали удаленно с постоянным партнером, 21% - с бывшими, 25% - с новыми онлайн-знакомыми.

По словам профессора Роланда Имхоффа, его студент заинтересовался сайтами, на которых оказывают поддержку мужчинам, борющимся с порнозависимостью. Одной из рекомендаций для них является воздержание от мастурбации. Участники движения NoFap хотят держать под контролем свою половую жизнь, поэтому пропагандируют аскетизм. Они верят, что такое поведение прибавит уверенности в себе, повысит концентрацию на важных делах и избавит от эректильной дисфункции. Некоторые мужчины признались, что у них улучшилось самочувствие и качество жизни. Однако есть и те, у кого ничего не изменилось, поэтому индивиды разочарованы в этой теории.

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Наука
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 08:13

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