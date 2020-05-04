Игорь Николаев о карантине: «Срочно, открытие сезона домашних шашлыков и барбекю!»

Условия, в которых Игорь Николаев, его супруга Юлия Проскурякова и их дочь Вероника проводят «карантинные» будни, дают возможность не только использовать это время с комфортом, но и не отказывать себе в удовольствии погулять на свежем воздухе. Семья самоизолировалась в особняке, размещенном в одном из элитных подмосковных поселков, где и переживает пандемию.При этом композитор и его любимые женщины проводят время не только занимаясь саморазвитием и музицированием, но и предаваясь простым радостям вроде семейных пикников в саду. Николаев опубликовал на своей странице в Instagram серию фото цветов, растущих на участке возле дома, а также сюжеты, на которых позирует возле мангала с шашлыком. В подписи к кадрам артист отметил, что «открытие сезона барбекю» прошло успешно, так как погода не только не подвела, но даже благоприятствовала подобному досугу.Подписчики Игоря Николаева отметили, что у музыканта «неплохая самоизоляция» и признались, что с удовольствием сами бы вышли на шашлыки, если бы имели такую возможность. Пока же фолловерам остается только наслаждаться эстетической составляющей процесса, просматривая фото, сделанные композитором, и ждать окончания карантина.