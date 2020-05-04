Пользователи Сети раскритиковали тренера “Ахмата” Игоря Шалимова после слов о “ноющих” россиянах





Не так давно Игорь Шалимов высказался о гражданах России, которые в условиях карантина из-за COVID-19 требуют от государства денег. По мнению футбольного тренера, эти люди являются “дармоедами” и “живут лучше бомжей”, несмотря на то, что “ноют”. Подписчики спортсмена потребовали его отставки после таких слов, а также предложили самому побывать в данной ситуации, чтобы почувствовать жизнь без денег.Подписчики тренера в социальных сетях предупредили, что своими высказываниями Шалимов может спровоцировать гнев народа, который и без того терпит лишения.