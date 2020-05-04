Что категорически запрещено делать людям в Проклов день





Так как кладбище является отличным местом для беснования темной силы, 4 мая туда ходить не следует. То же самое касается леса или поля, поскольку это открытые места, находящиеся далеко от внешнего мира. Эксперты советуют в Проклов день посетить церковь. Также рекомендуется рассказывать отрицательные сновидения до заката, чтобы они не сбылись.Как отметили специалисты, людям не следует собирать цветы или рвать с деревьев листья. Известно, что любая попытка причинить вред природе может спровоцировать появление заболеваний или неудач.