Дэвид Бекхэм отпраздновал 45-летие в самоизоляции
Дэвид Бекхэм отпраздновал 45-летие. Всемирно известный футболист 2 мая провёл торжество в компании семьи, оставаясь в режиме самоизоляции по причине распространения коронавируса.
Одной из первых спортсмена поздравила его жена Виктория Бэкхем. На странице персонального аккаунта в Instagram она опубликовала видео с участием супруга. После этого избранница добавила ещё один ролик, в котором под музыку показываются фото и короткие сюжеты из семейной жизни пары.
В клипе сделан акцент на общении футболиста с родными. Многие друзья Дэвида Бэкхема присоединились к поздравлениям. К их числу относятся артист Райан Рейнольдс, повар Нусрет Гёкче и другие.
Одной из первых спортсмена поздравила его жена Виктория Бэкхем. На странице персонального аккаунта в Instagram она опубликовала видео с участием супруга. После этого избранница добавила ещё один ролик, в котором под музыку показываются фото и короткие сюжеты из семейной жизни пары.
В клипе сделан акцент на общении футболиста с родными. Многие друзья Дэвида Бэкхема присоединились к поздравлениям. К их числу относятся артист Райан Рейнольдс, повар Нусрет Гёкче и другие.
Спорт
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 08:03