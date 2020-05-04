Дэвид Бекхэм отпраздновал 45-летие в самоизоляции

Одной из первых спортсмена поздравила его жена Виктория Бэкхем. На странице персонального аккаунта в Instagram она опубликовала видео с участием супруга. После этого избранница добавила ещё один ролик, в котором под музыку показываются фото и короткие сюжеты из семейной жизни пары.В клипе сделан акцент на общении футболиста с родными. Многие друзья Дэвида Бэкхема присоединились к поздравлениям. К их числу относятся артист Райан Рейнольдс, повар Нусрет Гёкче и другие.