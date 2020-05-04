Профессор Антон Ершов рассказал об условиях формирования иммунитета к коронавирусу





По утверждениям эксперта, человеку достаточно переболеть коронавирусом в средней форме,чтобы получить максимальный иммунитет. При этом лечение должно пройти без применения большого количества лекарств. Даже при крайне тяжелом недуге или, наоборот, легком его проявлении, он может не развиваться. В таком случае даже при заражении у человека не окажется достаточного количества вируса, чтобы активировать выработку антител. При тяжелой форме заболевания организм перенесет сильнейший стресс, из-за чего все накопленные силы и белки, необходимые для формирования антител, окажутся направлены на поддержание жизни.Антон Ершов считает, что в случае развития иммунитета к COVID-19, сохраняться он сможет в течение двух лет, но пока недуг изучен мало, поэтому наверняка судить нельзя.