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«Из-за сплетен мне бывает больно»: Климова не любит обсуждать личную жизнь с фанатами

Екатерина Климова пожаловалась на частые расспросы поклонников о личной жизни. По словам актрисы, из-за возникающих в Сети сплетен о семье ей «бывает больно», но такова «цена успеха».

42-летняя актриса была замужем трижды, но все попытки построить семейное счастье не увенчались успехом. Сейчас знаменитость сама воспитывает четырех детей и о личной жизни старается не распространяться, так как это многих поклонников артистки в последнее время волнует больше, чем ее творческие успехи.

Позицию звезды отечественного кинематографа подтвердил ее последний Instagram-эфир с фолловерами. Климова с удовольствием отвечала на вопросы фанатов о работе, хобби и планах, но, когда речь заходила о семье, - старалась отмалчиваться. В итоге, когда актриса уже порядком устала от количества расспросов о личном, она призналась в нелюбви к обсуждению подобной темы.

По словам Екатерины Климовой, ей «бывает больно» от того, что о ее жизни ходит много сплетен и такое положение вещей артистку «очень волнует». Знаменитость осознает, что такова «цена успеха» и этого не избежать, поэтому старается работать над собой. При этом актриса понимает – не одна она находится под постоянным прицелом камер, таков удел всех популярных личностей и с этим нужно просто смириться.

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ШоуБиз
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 07:50

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