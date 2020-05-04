Патриарх Кирилл призвал состоятельных прихожан помочь священникам
Патриарх Кирилл решил обратиться к состоятельным прихожанам с призывом оказывать помощь священникам, которые оказались в затруднительном финансовом положении из-за карантина. Свое обращение он опубликовал на сайте РПЦ.
Патриарх Кирилл открыто просит предоставлять материальную поддержку только людей состоятельных и благорасположенных к церкви. По его словам, помощь требуется настоятелям, которые вследствие действующих на фоне вспышки коронавируса ограничений находятся в затруднительной ситуации. Он признался, что эти действия не изменят положение в стране, но призвал всех “оказывать помощь ближнему”, учитывая нынешние обстоятельства. Тем, кто уже предоставил помощь, патриарх Кирилл высказал свою благодарность.
В своем обращении глава РПЦ также указал, что сострадание среди христиан “должно иметь зримые плоды”.
Патриарх Кирилл открыто просит предоставлять материальную поддержку только людей состоятельных и благорасположенных к церкви. По его словам, помощь требуется настоятелям, которые вследствие действующих на фоне вспышки коронавируса ограничений находятся в затруднительной ситуации. Он признался, что эти действия не изменят положение в стране, но призвал всех “оказывать помощь ближнему”, учитывая нынешние обстоятельства. Тем, кто уже предоставил помощь, патриарх Кирилл высказал свою благодарность.
В своем обращении глава РПЦ также указал, что сострадание среди христиан “должно иметь зримые плоды”.