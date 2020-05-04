Патриарх Кирилл призвал состоятельных прихожан помочь священникам





Патриарх Кирилл открыто просит предоставлять материальную поддержку только людей состоятельных и благорасположенных к церкви. По его словам, помощь требуется настоятелям, которые вследствие действующих на фоне вспышки коронавируса ограничений находятся в затруднительной ситуации. Он признался, что эти действия не изменят положение в стране, но призвал всех “оказывать помощь ближнему”, учитывая нынешние обстоятельства. Тем, кто уже предоставил помощь, патриарх Кирилл высказал свою благодарность.В своем обращении глава РПЦ также указал, что сострадание среди христиан “должно иметь зримые плоды”.