В ПФР напомнили о двух дополнительных выплатах, которые полагаются пенсионерам
Пенсионерам напомнили о том, что они имеют право на две дополнительные выплаты. По словам сотрудницы ПФР Анастасии Киреевой, речь идет о многодетных людях, а также парах, которые прожили в браке более 50 лет.
Для граждан пенсионного возраста на эти цели государство уже выделило денежные средства. Как отметила представительница Пенсионного фонда, в зависимости от региона проживания многодетных пенсионеров выплаты будут дифференцироваться. Речь идет о тех людях, которые родили пять и более детей. Однако Анастасия Киреева отметила, что есть отдельные случаи, когда выплаты полагаются и за трех наследников.
Относительно периодичности сотрудница ПФР сообщила, что за длительный брак выплаты являются единовременными, а у многодетных пенсионеров могут быть также ежеквартальными.
Из-за ситуации, которая сложилась в связи с распространением коронавирусной инфекции, ПРФ упростил назначение пособий и пенсий. Это сделано для того, чтобы назначать соответствующие выплаты россиянам дистанционно.
Для граждан пенсионного возраста на эти цели государство уже выделило денежные средства. Как отметила представительница Пенсионного фонда, в зависимости от региона проживания многодетных пенсионеров выплаты будут дифференцироваться. Речь идет о тех людях, которые родили пять и более детей. Однако Анастасия Киреева отметила, что есть отдельные случаи, когда выплаты полагаются и за трех наследников.
Относительно периодичности сотрудница ПФР сообщила, что за длительный брак выплаты являются единовременными, а у многодетных пенсионеров могут быть также ежеквартальными.
Из-за ситуации, которая сложилась в связи с распространением коронавирусной инфекции, ПРФ упростил назначение пособий и пенсий. Это сделано для того, чтобы назначать соответствующие выплаты россиянам дистанционно.
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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 07:55