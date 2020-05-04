В ПФР напомнили о двух дополнительных выплатах, которые полагаются пенсионерам





Для граждан пенсионного возраста на эти цели государство уже выделило денежные средства. Как отметила представительница Пенсионного фонда, в зависимости от региона проживания многодетных пенсионеров выплаты будут дифференцироваться. Речь идет о тех людях, которые родили пять и более детей. Однако Анастасия Киреева отметила, что есть отдельные случаи, когда выплаты полагаются и за трех наследников.Относительно периодичности сотрудница ПФР сообщила, что за длительный брак выплаты являются единовременными, а у многодетных пенсионеров могут быть также ежеквартальными.Из-за ситуации, которая сложилась в связи с распространением коронавирусной инфекции, ПРФ упростил назначение пособий и пенсий. Это сделано для того, чтобы назначать соответствующие выплаты россиянам дистанционно.