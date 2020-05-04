



Экс-канцлер Германии высказался в поддержку отмены санкций против РФ, которые ввёл Евросоюз в 2014-м. Посол Украины сразу сообщил о непременном возвращении Крыма под контроль Киева, а Шредер сможет быть свидетелем данных событий. Андрей Мельник считает это настолько же естественным, как восход солнца на Востоке.Крым вошел в состав РФ весной 2014 года после референдума, последовавшего за госпереворотом на Украине. В поддержку перехода полуострова под контроль Москвы проголосовали 96,77% избирателей.