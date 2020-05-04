Владимир Соловьев о Ксении Собчак: «Я больше всего боюсь, что ее убьют»





По словам журналиста, у него с коллегой сложились плохие отношения и всем об этом известно. Однако Соловьев немного разбирается в крабовом предпринимательстве, в связи с чем очень боится, что Ксению Собчак убьют. Ведущий добавил, что светская львица влезла в «гиперкриминальный бизнес». Как сказал журналист, во время интервью звезда «Дома-2» не ответила откровенно ни на один вопрос. По этой причине общественный деятель предположил, что супруга Константина Богомолова не осознает, с чем имеет дело.Ранее Южносахалинский городской суд арестовал сделки Собчак и ее партнера Елены Соглаевой по приобретению долей в предприятиях «Курильский универсальный комплекс» и «Монерон», где выручка составила более 23-х миллиардов рублей. Эти компании проходят по уголовному делу Олега Кана — бизнесмена, подозревающегося в контрабанде и убийстве человека.