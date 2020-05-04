«Мне не оставили выбора»: Оксана Самойлова подала заявление на развод с Джиганом

Последние три месяца в жизни Оксаны Самойловой были более чем насыщены событиями. Модель стала матерью в четвертый раз, родив в США сына Давида, а после долго не могла вернуться с малышом и тремя дочерьми на родину из-за закрытия границ по причине коронавируса. В этот и без того трудный период супруг Insta-дивы рэпер Джиган своим поведением только усугублял ситуацию. Музыкант начал вел себя крайне неадекватно, чем шокировал и семью, и фанатов, а после даже лег на лечение в рехаб.Выход из реабилитационной клиники не ознаменовался переменами в стиле жизни рэп-исполнителя. Кроме того, супруга Джигана узнала, что он обманывал семью на протяжении 10 лет брака и не смогла простить измен.Пока многочисленные поклонники пары до последнего не хотели верить в факт краха семейной идиллии модели и рэпера, Оксана Самойлова подала на развод. Исковое заявление было зарегистрировано в одном из судов столицы еще 20 апреля. Ответчиком по делу выступает Денис Устименко (настоящее имя Джигана).Самойлова призналась, что принять решение развестись с отцом своих четверых детей после 10 лет супружеской жизни было очень трудно. Но, как утверждает пока еще официальная жена музыканта, ей «не оставили выбора», ведь в браке было слишком много лжи, о существовании которой она даже не подозревала и «просто жила и верила».