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«Мне не оставили выбора»: Оксана Самойлова подала заявление на развод с Джиганом

Оксана Самойлова разводится с отцом своих четверых детей рэпером Джиганом. Как оказалось, соответствующее исковое заявление модель подала еще 20 апреля.
«Мне не оставили выбора»: Оксана Самойлова подала заявление на развод с Джиганом

Последние три месяца в жизни Оксаны Самойловой были более чем насыщены событиями. Модель стала матерью в четвертый раз, родив в США сына Давида, а после долго не могла вернуться с малышом и тремя дочерьми на родину из-за закрытия границ по причине коронавируса. В этот и без того трудный период супруг Insta-дивы рэпер Джиган своим поведением только усугублял ситуацию. Музыкант начал вел себя крайне неадекватно, чем шокировал и семью, и фанатов, а после даже лег на лечение в рехаб.

Выход из реабилитационной клиники не ознаменовался переменами в стиле жизни рэп-исполнителя. Кроме того, супруга Джигана узнала, что он обманывал семью на протяжении 10 лет брака и не смогла простить измен.

Пока многочисленные поклонники пары до последнего не хотели верить в факт краха семейной идиллии модели и рэпера, Оксана Самойлова подала на развод. Исковое заявление было зарегистрировано в одном из судов столицы еще 20 апреля. Ответчиком по делу выступает Денис Устименко (настоящее имя Джигана).

Самойлова призналась, что принять решение развестись с отцом своих четверых детей после 10 лет супружеской жизни было очень трудно. Но, как утверждает пока еще официальная жена музыканта, ей «не оставили выбора», ведь в браке было слишком много лжи, о существовании которой она даже не подозревала и «просто жила и верила».

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ШоуБиз
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 07:23

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