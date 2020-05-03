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Андрей Кончаловский рассказал о пяти навыках культурного человека

Андрей Кончаловский рассказал поклонникам о пяти навыках культурного человека. Соответствующее видео режиссёр разместил в Instagram.
Андрей Кончаловский рассказал о пяти навыках культурного человека

В новом сюжете 82-летний актер напомнил фолловерам о важности чтения бумажных книг. Также Кончаловский отметил, что культурная личность должна уметь красиво писать от руки, поскольку в сознании качества написанных и напечатанных слов отличаются между собой. Продюсер порекомендовал интернет-пользователям любить познавать новое и с готовностью признавать то, чего они не знают. Часто человек стесняется того, в чем он не разбирается. Кроме этого, сценарист призвал людей никогда не думать, что они знают все. Подписчики выразили благодарность кумиру за мудрые советы и пожелали ему здоровья.

Не так давно Кончаловский поделился с юзерами секретом счастливого союза с Юлией Высоцкой. Как сказал режиссёр, в их браке присутствует гармония, так как они с ведущей дополняют друг друга.

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Культура
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 22:00

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