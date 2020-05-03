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Тутта Ларсен дала 9 рекомендаций, как не скучать дома во время карантина

Тутта Ларсен дала 9 проверенных на практике рекомендаций, как не скучать дома во время карантина. Помимо стандартного «уделить время семье, спорту и кулинарии», телеведущая посоветовала просмотр небанальных кинолент и мультфильмов, а также дала список интересной литературы.
Тутта Ларсен дала 9 рекомендаций, как не скучать дома во время карантина

По словам Ларсен, скрасить будни в четырех стенах отлично помогает старое доброе чтение. Однако если избитая классика уже поднадоела, стоит обратить внимание на менее известных, но не менее талантливых писателей. Среди тех, чьи произведения стоит взять на заметку, радиоведущая отметила Исигуро, Петросяна, Улицкую, Сальникова, Яхина, Шарова, Бакмана, Иванова, Бенаквиста и Шмелева.

Фильмы, как считает Тутта Ларсен, в это время лучше смотреть добрые и вдохновляющие. Из последнего, что запомнилось знаменитости: «Ночь на Земле», «Принцесса и воин», «Жизнь как чудо», «Королевство полной Луны», «Король-Рыбак» и другие, по большей части азиатские картины.

Для тех, кому меньше 18, или любителей мультфильмов, у Ларсен тоже есть отдельный список. В него вошли «Красная черепаха», «Кошмар перед Рождеством», «Планета сокровищ», «Потеря», «Мальчик и мир» и многие другие, о которых подробнее написано на странице телеведущей в Instagram.

Также Ларсен отметила, что многие из сидящих на карантине скучают за тренажерным залом и страдают от нехватки физической активности, но при желании с этой проблемой можно справиться. Так сама звезда телевидения перешла в режим общения через WhatsApp с личным тренером, и старается выполнять все его рекомендации, чтобы «не ударить в грязь лицом (и пузом)».

В качестве нового блюда, которое стоит освоить, находясь на самоизоляции, знаменитость рекомендует суперфуд салат. В этой простой в приготовлении пище содержится большое количество полезных витаминов, минералов и клетчатки, что пойдет только на пользу любому организму. Рецепт Ларсен опубликовала в своем микроблоге, так что воспользоваться им может любой желающий.

Помимо этих способов справиться со скукой во время карантина, журналистка посоветовала своим подписчикам и более привычные, но иногда игнорируемые. Среди них работа над саморазвитием, рукоделие, уборка и общение с семьей, которого часто близкие избегают, прячась каждый за своим хобби или девайсом.

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Добавил: Криворотько Наталья Вчера, 23:00

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