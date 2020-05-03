Компания Xiaomi готовится к презентации смартфона с «удивительным» интерфейсом
Компания Xiaomi готовится к проведению мероприятия для презентации смартфона с «удивительным» интерфейсом. Новинка получила название Otix Phone Pro и выпускается в качестве продукта основного бренда производителя.
Инженеры Xiaomi оснастили флагманский продукт ОЗУ объёмом 18 Гб и процессором Snapdragon 865. Портал Slashleaks сообщает, что линейка Otix будет представлена уже в скором времени. Один из сотрудников производителя в российском представительстве получил смартфон для тестирования и возможной отладки. Модель Otix Phone Pro использует в качестве программной оболочки taleUI ROM. Интерфейс этой ОС описывается как «удивительный», поскольку количество настроек в нём значительно превосходит число опций в MIUI.
Тестовый продукт получил AMOLED-дисплей с разрешающей способностью на уровне QHD+ с возможностью поддержки DC Dimming. Смартфону гарантировали рассылку обновлений ПО в течение 5 лет с момента выпуска на рынок. На опубликованном в интернете эскизе устройство показано с экраном без боковых рамок и равными по размеру бортами в верхней и нижней части корпуса. На изображении не видна фронтальная камера. Она может быть интегрирована в подэкранное пространство либо встроена с помощью выдвижного модуля. Дебютный показ Xiaomi Otix Phone Pro ожидается во второй половине 2020 года.
Инженеры Xiaomi оснастили флагманский продукт ОЗУ объёмом 18 Гб и процессором Snapdragon 865. Портал Slashleaks сообщает, что линейка Otix будет представлена уже в скором времени. Один из сотрудников производителя в российском представительстве получил смартфон для тестирования и возможной отладки. Модель Otix Phone Pro использует в качестве программной оболочки taleUI ROM. Интерфейс этой ОС описывается как «удивительный», поскольку количество настроек в нём значительно превосходит число опций в MIUI.
Тестовый продукт получил AMOLED-дисплей с разрешающей способностью на уровне QHD+ с возможностью поддержки DC Dimming. Смартфону гарантировали рассылку обновлений ПО в течение 5 лет с момента выпуска на рынок. На опубликованном в интернете эскизе устройство показано с экраном без боковых рамок и равными по размеру бортами в верхней и нижней части корпуса. На изображении не видна фронтальная камера. Она может быть интегрирована в подэкранное пространство либо встроена с помощью выдвижного модуля. Дебютный показ Xiaomi Otix Phone Pro ожидается во второй половине 2020 года.
Технологии
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 20:09