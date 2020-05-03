«Мне потом это все отмывать!»: Тимати и Решетова чуть не поссорились на кухне





Артист разместил в Instagram необычный сюжет, где продемонстрировал свои кулинарные способности. Тимати всего за считанные минуты приготовил большой бургер по новому рецепту, а в течение этого времени чуть не поссорился с матерью своего сына. На видео исполнитель показал весь процесс готовки, за съёмку которой отвечала Анастасия Решетова. Позже певец попробовал сэндвич и заявил, что в жизни не ел ничего вкуснее. Однако в какой-то момент модель попросила бойфренда вести себя аккуратней с едой на кухне, так как ей придется «все это отмывать».Тем не менее Тимур Юнусов сказал манекенщице пару резких фраз, после чего она решила превратить происходящее в шутку, попытавшись успокоить рэпера словами: «тише, тише…». Поклонников удивил тот факт, что знаменитость разместил в блоге одно большое видео, где первый вариант показан вместе со ссорой влюбленных, а затем начинается второй, где наблюдается обычная обстановка. Судя по всему, артист забыл вырезать этот фрагмент.