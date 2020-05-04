Врачи перечислили главные симптомы начинающегося цирроза печени





Печень является единственным органом, который способен запускать процесс восстановления, а полностью прийти в норму он может даже при сильных повреждениях. Однако это возможно при соблюдении рекомендаций врачей. В частности, регенерации печени способствуют некоторые препараты и корректировка питания, но под влиянием цирроза орган не может запустить программу самовосстановления. В таком случае нужно вовремя начать лечение.Медики отмечают, что чаще всего эта болезнь появляется при злоупотреблении спиртным, но в некоторых случаях она возникает даже при сердечной недостаточности и интоксикации веществами. На первой стадии цирроз печени может вовсе не проявляться, а главными симптомами останутся сосудистая сетка на коже, резкое похудение, регулярная тошнота и рвота, а также упадок сил и боль в правом боку.Часто эти симптомы списываются на употребление жирной пищи, стресс и переедание, но цирроз провоцирует такое состояние на постоянной основе. Для получения верного лечения следует обратиться к специалисту, который может назначить УЗИ брюшной полости, а также анализ мочи и крови.