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Врачи перечислили главные симптомы начинающегося цирроза печени

Врачи назвали главные симптомы начинающегося цирроза печени. Восстановление пройдет быстрее, если вовремя заметить болезнь и начать лечение.
Врачи перечислили главные симптомы начинающегося цирроза печени

Печень является единственным органом, который способен запускать процесс восстановления, а полностью прийти в норму он может даже при сильных повреждениях. Однако это возможно при соблюдении рекомендаций врачей. В частности, регенерации печени способствуют некоторые препараты и корректировка питания, но под влиянием цирроза орган не может запустить программу самовосстановления. В таком случае нужно вовремя начать лечение.

Медики отмечают, что чаще всего эта болезнь появляется при злоупотреблении спиртным, но в некоторых случаях она возникает даже при сердечной недостаточности и интоксикации веществами. На первой стадии цирроз печени может вовсе не проявляться, а главными симптомами останутся сосудистая сетка на коже, резкое похудение, регулярная тошнота и рвота, а также упадок сил и боль в правом боку.

Часто эти симптомы списываются на употребление жирной пищи, стресс и переедание, но цирроз провоцирует такое состояние на постоянной основе. Для получения верного лечения следует обратиться к специалисту, который может назначить УЗИ брюшной полости, а также анализ мочи и крови.

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Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 07:00

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