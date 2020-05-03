Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала условие отмены ограничений из-за коронавируса в РФ





Как отметила Анна Попова в эфире телеканала "Россия 1", карантин может быть ослаблен с 12 мая, но это в первую очередь зависит от самих россиян и оценки эпидемической ситуации. Нарушения режима самоизоляции во время майских праздников, по ее словам, могут привести к усилению ограничений.По мнению главы Роспотребнадзора, сейчас перед жителями страны стоит трудное испытание, а именно оставаться дома все праздничные дни и не нарушать установленные правила.