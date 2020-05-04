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Британские ученые назвали причину стремительного исчезновения целых колоний пчел

Британские ученые назвали вероятную причину стремительного исчезновения целых колоний пчел в стране. Исследования в данном направлении проводились специалистами из Ньюкаслского университета.

В результате проведенного анализа ученые выяснили, что вспышка гибели пчел от хронического паралича началась в 2007 году. В тот год в Линкольншире впервые зафиксировали недуг, но в течение десятилетия он успел поразить 39 из 47 округов Англии. Проанализировав предоставленные 24 тысячами пчеловодов данные, эксперты установили, что вспышки болезни появляются кластерами, в зависимости от того, насколько близко колонии находятся по отношению друг к другу.

Среди симптомов паралича находятся аномальный тремор, потеря способности летать и облысение на брюшках. Все зараженные представители фауны гибнут на протяжении недели, а ученые все еще не обнаружили объяснений такой уязвимости указанных насекомых. Известно, что на пасеках, где пчеловоды закупают маток за рубежом, заболеваемость примерно вдвое выше.

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Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 06:00

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