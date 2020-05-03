В интернете появились изображения реалистичной игровой графики для новых ПК
В интернете появились образцы изображений реалистичной игровой графики, которую смогут оценить геймеры, использующие новые ПК. Сотрудники Dekogon Studios сообщают, что картинки были созданы на основе технологии движка Unreal Engine 4.
Баскетбольный зал, показанный в пакете образцов оказался настолько реалистичен, что некоторые интернет-пользователи перепутали рендер с фотографией. Эксперты игровой отрасли прогнозируют, что продукты нового поколения для ПК и консолей смогут обеспечить соответствующий уровень качества.
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Подчеркивается, что это именно игровые изображения, поскольку они созданы с использованием популярного движка Unreal Engine 4. Последний используется в качестве базы для многих игровых приложений, выпущенных для Xbox One, PS4 и ПК.
Баскетбольный зал, показанный в пакете образцов оказался настолько реалистичен, что некоторые интернет-пользователи перепутали рендер с фотографией. Эксперты игровой отрасли прогнозируют, что продукты нового поколения для ПК и консолей смогут обеспечить соответствующий уровень качества.
[center]
Подчеркивается, что это именно игровые изображения, поскольку они созданы с использованием популярного движка Unreal Engine 4. Последний используется в качестве базы для многих игровых приложений, выпущенных для Xbox One, PS4 и ПК.
Технологии
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 20:44