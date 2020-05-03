В интернете появились изображения реалистичной игровой графики для новых ПК





Баскетбольный зал, показанный в пакете образцов оказался настолько реалистичен, что некоторые интернет-пользователи перепутали рендер с фотографией. Эксперты игровой отрасли прогнозируют, что продукты нового поколения для ПК и консолей смогут обеспечить соответствующий уровень качества.[center]Подчеркивается, что это именно игровые изображения, поскольку они созданы с использованием популярного движка Unreal Engine 4. Последний используется в качестве базы для многих игровых приложений, выпущенных для Xbox One, PS4 и ПК.