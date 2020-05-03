Захарьяш о поступке Сахнова: «Для меня этот человек перестаёт существовать»

Даня Сахнов вспомнил всех девушек, с которыми строил отношения Захарьяш и отметил, что он начинал проявлять к ним симпатию раньше. По словам участника «Дома-2», таким образом молодой человек поступил со Стрелковым, «подкатывая к Лясковец», пока та еще состояла в паре с последним.Сахнов обвинил бывшего друга в том, что тот является «падальщиком», и поддерживать с ним отношения просто опасно. В ответ на это Захарьяш заявил, что всегда поступал по-честному и спрашивал у бывших партнеров девушек, не будут ли те против его симпатии к экс-возлюбленным. Единственным случаем, когда участник проекта нарушил свой принцип, стал инцидент с Чайчиц. Однако эта история просто исключение из правил, ведь молодой человек и так нелестно отзывался о девушке, поэтому интересоваться его мнением было бы глупо.Выпад Сахнова Захарьяш объясняет тем, что Марина Страхова быстро «переключилась» с бывшего возлюбленного на новые отношения, поэтому парня просто гложет обида. При этом само поведение и заявления бывшего друга настолько разочаровали участника телестройки, что коллега по проекту для него просто перестал существовать, вне зависимости от того, последуют ли в будущем от него извинения.