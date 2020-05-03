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Захарьяш о поступке Сахнова: «Для меня этот человек перестаёт существовать»

Сергей Захарьяш высказался по поводу обвинений Дани Сахнова, назвавшего друга «падальщиком» из-за отношений с экс-возлюбленными участников «Дома-2». По словам нынешнего ухажера Марины Страховой, теперь коллега по проекту для него просто перестал существовать.
Захарьяш о поступке Сахнова: «Для меня этот человек перестаёт существовать»

Даня Сахнов вспомнил всех девушек, с которыми строил отношения Захарьяш и отметил, что он начинал проявлять к ним симпатию раньше. По словам участника «Дома-2», таким образом молодой человек поступил со Стрелковым, «подкатывая к Лясковец», пока та еще состояла в паре с последним.

Сахнов обвинил бывшего друга в том, что тот является «падальщиком», и поддерживать с ним отношения просто опасно. В ответ на это Захарьяш заявил, что всегда поступал по-честному и спрашивал у бывших партнеров девушек, не будут ли те против его симпатии к экс-возлюбленным. Единственным случаем, когда участник проекта нарушил свой принцип, стал инцидент с Чайчиц. Однако эта история просто исключение из правил, ведь молодой человек и так нелестно отзывался о девушке, поэтому интересоваться его мнением было бы глупо.

Выпад Сахнова Захарьяш объясняет тем, что Марина Страхова быстро «переключилась» с бывшего возлюбленного на новые отношения, поэтому парня просто гложет обида. При этом само поведение и заявления бывшего друга настолько разочаровали участника телестройки, что коллега по проекту для него просто перестал существовать, вне зависимости от того, последуют ли в будущем от него извинения.

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Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 20:30

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