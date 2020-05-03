«Нужные люди всегда тебя найдут»: Наталья Рудова высказалась на тему любви

По словам знаменитости, у каждого есть тот, кто так же занимается поисками спутника жизни, но люди поймут это, когда встретят друг друга. Как отметила Наталья Рудова, в такой ситуации не понадобятся мольбы о любви или боязнь демонстрировать свою заботу. В свое время каждый человек станет «чьим-то самым большим пристрастием». Артистка добавила, что партнеру не придется сражаться за того, кто не поступает так же с ним в ответ. При этом нужные люди всегда будут рядом. В завершение своей речи звезда сериала «Татьянин день» пожелала каждому подписчику обрести свою любовь.Фанаты поделились своими мнениями по поводу совета кумира. Некоторые фолловеры не согласились со словами Рудовой и написали, что у каждого своя судьба. Другие нетерпеливые юзеры отметили, что хотят найти своего человека сейчас, а не ждать подходящего времени.