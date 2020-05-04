Китайские компании изменили ценники на свои модели авто





В начале прошлого месяца концерн Haval презентовал новый внедорожник модели H5. Потенциальным покупателям сообщали о колебании цены на авто в границах 1,1-1,4 млн рублей, в зависимости от комплектации. Представители компании JAС заявили о росте стоимости для своей продукции. Ценники повысились на 50-100 тысяч рублей.Дилеры компании Chery скорректировали прайсы с повышением стоимости наиболее востребованного кроссовера марки на 20 тысяч рублей для всех версий компоновки. Согласно мнению производителя, подорожание является очевидным процессом, если рассматривать последствия влияния экономического кризиса, который затронул не только Китай и Россию, но и весь мир.