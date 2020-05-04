Диетолог Светлана Фус рассказала о противопоказаниях шпината





Данный вид листового овоща обладает щавелевой кислотой, которую нельзя употреблять личностям с подагрой или тем, кто страдает от болезней почек. Как отметила Светлана Фус, любой продукт способен нанести вред здоровью, если его употреблять в значительном количестве. Медик посоветовала включать шпинат в режим питания не более 2-3 раз в неделю. Также диетолог добавила, что исключить из рациона вышеназванную зелень стоит пациентам, которые в определенный период времени принимают лекарства, разжижающие кровь. Как выяснилось, в составе продукта есть витамин К и он несовместим с подобными препаратами.Что касается противопоказаний для детей, ученые рекомендуют давать его малышам, начиная с 3-летнего возраста, но делать это следует постепенно. При этом родителям нужно следить за реакцией организма ребенка. Шпинат может провоцировать пищевые отравления.Диетолог советует употреблять продукт в мелких дозах и перед этим промывать проточной водой. Стоит отказаться от приобретения шпината с пожелтевшими листьями или черными пятнами. Растение должно быть упругим и выделять сок при надавливании.