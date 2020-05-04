Диетолог Светлана Фус рассказала о противопоказаниях шпината
Диетолог Светлана Фус сообщила, что шпинат обладает определенной пользой для здоровья человека. Тем не менее он также имеет некоторые противопоказания.
Данный вид листового овоща обладает щавелевой кислотой, которую нельзя употреблять личностям с подагрой или тем, кто страдает от болезней почек. Как отметила Светлана Фус, любой продукт способен нанести вред здоровью, если его употреблять в значительном количестве. Медик посоветовала включать шпинат в режим питания не более 2-3 раз в неделю. Также диетолог добавила, что исключить из рациона вышеназванную зелень стоит пациентам, которые в определенный период времени принимают лекарства, разжижающие кровь. Как выяснилось, в составе продукта есть витамин К и он несовместим с подобными препаратами.
Что касается противопоказаний для детей, ученые рекомендуют давать его малышам, начиная с 3-летнего возраста, но делать это следует постепенно. При этом родителям нужно следить за реакцией организма ребенка. Шпинат может провоцировать пищевые отравления.
Диетолог советует употреблять продукт в мелких дозах и перед этим промывать проточной водой. Стоит отказаться от приобретения шпината с пожелтевшими листьями или черными пятнами. Растение должно быть упругим и выделять сок при надавливании.
Данный вид листового овоща обладает щавелевой кислотой, которую нельзя употреблять личностям с подагрой или тем, кто страдает от болезней почек. Как отметила Светлана Фус, любой продукт способен нанести вред здоровью, если его употреблять в значительном количестве. Медик посоветовала включать шпинат в режим питания не более 2-3 раз в неделю. Также диетолог добавила, что исключить из рациона вышеназванную зелень стоит пациентам, которые в определенный период времени принимают лекарства, разжижающие кровь. Как выяснилось, в составе продукта есть витамин К и он несовместим с подобными препаратами.
Что касается противопоказаний для детей, ученые рекомендуют давать его малышам, начиная с 3-летнего возраста, но делать это следует постепенно. При этом родителям нужно следить за реакцией организма ребенка. Шпинат может провоцировать пищевые отравления.
Диетолог советует употреблять продукт в мелких дозах и перед этим промывать проточной водой. Стоит отказаться от приобретения шпината с пожелтевшими листьями или черными пятнами. Растение должно быть упругим и выделять сок при надавливании.
ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 04:00