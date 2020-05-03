Принц Уильям из-за родителей долго не решался сделать предложение Кейт Миддлтон





Роман принца Уильяма с Кейт Миддлтон начался еще во время учебы в университете. Отношения зародились из дружбы, а потом некоторое время пара жила вместе. В Сети над будущей герцогиней Кембриджской подшучивали, называя “ждущей Кэтти”, поскольку помолвка была отложена на столь длительный срок. Все это время принц Уильям не решался сделать предложение, понимая, что избранница прекрасно подходит на роль его будущей жены. Однако ему мешал пример родителей, поскольку внук Елизаветы II старался никогда не повторять их ошибок.Кэти Николл отметила, что свадьба принцессы Дианы и принца Чарльза состоялась под давлением общества. Долгое время принц Уильям обещал, что не женится до 30 лет, но в итоге свадьба состоялась, когда ему было 29.