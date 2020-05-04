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Xiaomi продала 10 млн экземпляров Redmi Note 8 Pro

Компания Xiaomi сообщила о реализации 10 млн экземпляров модели смартфона Redmi Note 8 Pro. По причине достижения нового рекорда продаж производитель сообщил о понижении ценника устройства.
Xiaomi продала 10 млн экземпляров Redmi Note 8 Pro

Купить Redmi Note 8 Pro в комплектации с ОЗУ объёмом 6 Гб и ПЗУ на 128 Гб можно на домашнем рынке Xiaomi за $177. Первоначально после анонсирования в августе 2019-го модель предлагалась к покупке за $224. Производитель оснастил Redmi Note 8 Pro дисплеем диагональю 6,53 дюйма, базовой камерой с матрицей на 64 Mpx и тремя вспомогательными модулями, а также NFC-блоком для совершения бесконтактных платежей.

Ёмкость аккумуляторной батареи смартфона составляет 4,5 тысячи мАч. В качестве процессора использовался чип Helio G90T от компании MediaTek. Устройство получило поддержку зарядки от блока с выходной мощностью в 18 Вт, которая обеспечивает восстановление энергозапаса девайса менее чем за 2 часа. Обеспечить 50% зарядки можно в течение 36 минут подключения к электросети.

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Технологии
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 00:00

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