СМИ: Мария Миронова не избавилась от вредных привычек после родов





Как считали многие, опыт материнства хорошо повлияет на знаменитость, однако поклонники заметили обратное. Они заподозрили Марию Миронову в присутствии в ее жизни пагубных привычек, которые способны оказывать негативное влияние на ее младшего наследника. Недавно звезда кино разместила в разделе Stories в Instagram новый сюжет, который был сделан в ходе домашнего пикника. В кадре можно было заметить шашлык, салат и почти пустые бокал и бутылку с алкоголем.На фото нельзя увидеть, что спиртные напитки употребляет сама артистка, но некоторые СМИ утверждают, что она имеет и другие вредные привычки. Согласно информации «Экспресс-газеты», Миронова до сих пор курит. Вот только после последних родов она сама говорила, что намерена вскармливать ребенка грудью. Как известно, алкоголь и курение не принесут пользы здоровью как малыша, так и его матери.