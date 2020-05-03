Видеокарты от Nvidia резко упали в цене





Официально презентовать видеокарты нового поколения Nvidia намерена 14 мая с помощью онлайн-трансляции. Вероятно, пользователям покажут GeForce RTX 3000. Таким образом, компании, сотрудничающие с производителем, уже начали акции для быстрой распродажи видеокарт, которые скоро утратят статус новейших продуктов.Плату RTX 2060 Super теперь можно купить за $330, а версию 2080 из того же семейства – за $540. Об остальных продуктах Nvidia точных данных нет, но эксперты прогнозируют снижение ценников и для них. GPU Ampere могут появиться на рынке в составе GeForce RTX 3000 только во втором полугодии 2020-го. Их рекомендованная стоимость пока не называется.