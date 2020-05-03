Дочь Пелагеи Таисия растет копией своей звездной мамы
Новые фото трехлетней дочери Пелагеи восхитили фанатов. В недавнем посте певица пожелала поклонникам хорошего настроения и показала сюжет с Таисией.
Несмотря на введенный карантин певица Пелагея позволяет себе выйти на прогулку с дочерью, где наслаждается полноценным общением. На новых фото звезда запечатлена вместе с трехлетней Таисией крупным планом. Дочь и ее звездная мать широко улыбаются. Фолловеры заметили, что наследница артистки растет ее копией, а также обратили внимание, что Пелагея стала чаще публиковать сюжеты с ребенком.
Некоторые подписчики предположили, что сменив образ жизни на более открытый, звезде легче переживать расставание с хоккеистом Иваном Телегиным. Спортсмен уже рассекретил новую пассию, которой оказалась Мария Гончар.
Несмотря на введенный карантин певица Пелагея позволяет себе выйти на прогулку с дочерью, где наслаждается полноценным общением. На новых фото звезда запечатлена вместе с трехлетней Таисией крупным планом. Дочь и ее звездная мать широко улыбаются. Фолловеры заметили, что наследница артистки растет ее копией, а также обратили внимание, что Пелагея стала чаще публиковать сюжеты с ребенком.
Некоторые подписчики предположили, что сменив образ жизни на более открытый, звезде легче переживать расставание с хоккеистом Иваном Телегиным. Спортсмен уже рассекретил новую пассию, которой оказалась Мария Гончар.
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 20:24