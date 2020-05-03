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Волочкова передумала судиться с Борисовой из-за обвинений в алкоголизме

Анастасия Волочкова передумала судиться с Даной Борисовой из-за обвинений в алкоголизме. По словам адвоката телеведущей, балерина осознала, что выиграть дело ей не удастся.
Волочкова передумала судиться с Борисовой из-за обвинений в алкоголизме

Дане Борисовой, которая в последнее время то и дело становится героиней разнообразных скандалов, посчастливилось избежать ответственности за свои высказывания в адрес Анастасии Волочковой. Балерина, подавшая на телеведущую в суд за клевету, отозвала заявление. Пока артистка не комментировала свой поступок и неизвестно, будет ли она пытаться найти способ как-нибудь иначе наказать обидчицу, но официального разбирательства точно не будет.

О том, что суд отменятся, сообщила сама несостоявшаяся ответчица во время очередного Instagram-эфира. По словам Борисовой, Волочкова осознала невозможность выиграть дело из-за недостатка улик. У балерины просто не хватит доказательной базы для того, чтобы подтвердить вину ведущей, ведь по факту, та только озвучивала свои догадки.

По мнению адвоката Борисовой, на высказывание своего мнение об окружающих она имеет полное право, и суд ее за это не накажет. Именно поэтому Волочкова осознала бессмысленность своих действий и пошла на попятную.

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Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 20:00

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