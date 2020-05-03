Историки рассказали о судьбе Махидевран Султан, проигравшей борьбу за сердце султана Сулеймана





Махидевран попала в гарем к Сулейману еще в то время, когда она он занимал пост в Манисе. От этого союза родились три сына, а старший из них, Мустафа, впоследствии стал единоличным наследником престола. Два младших ребенка погибли от оспы и именно в тот момент избранницу будущего правителя провозгласили главной наложницей. После того, как он стал султаном, Сулейман переехал в Стамбул, где главной соперницей Махидевран стала подаренная наложница Роксолана, которая впоследствии получила имя Хюррем. В результате одной из многочисленных драк в гареме жертвой стала новая фаворитка султана, который принял решение отослать Махидевран в Манису вместе с сыном. После того, как Хюррем стала законной женой султана, влияние матери Мустафы уменьшилось, и у нее не получалось ограждать его от заговоров.В итоге Махидевран лишилась сына и единственного внука, после чего некоторое время жила в бедности, лишенная всяческих выплат. После смерти Сулеймана султан Селим выдал ей пенсию и купил дом, где она вела простой образ жизни до самой смерти, которая настигла женщину в возрасте 81 года.