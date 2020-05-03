Нагиев о службе в армии: «Какой бы ты мастер спорта ни был, против табуретки мало приемов»





В свои 53 года знаменитость находится в прекрасной форме, и при росте 173 сантиметра его вес достигает 90 килограмм, однако это все мускулы. Дмитрий Нагиев ежедневно уделяет время силовым тренировкам, которыми занимается с детства. Как сказал артист, до 13 лет он был полным ребенком, но затем внезапно похудел. Мальчик увлекался спортом, но из секции дзюдо его выгнали. Затем будущая звезда ТВ стал пробовать себя в спортивной гимнастике и вольной борьбе, но и там ничего не вышло. Подросток решил вернуться в дзюдо и самбо, став мастером спорта и чемпионом СССР среди юниоров.Спортсмен надеялся, что в армии ему будет проще, однако все оказалось наоборот и к Нагиеву часто приставали. В начале службы многие хотели проверить его спортивные навыки, однако молодой боец оказался бессилен против табуретки. Ведущий предлагал сослуживцам сразиться один на один, но их это не интересовало и тогда все начинали бить шоумена ногами.