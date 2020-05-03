«Я не стесняюсь целлюлита!: «Мисс Вселенная» Теган Мартин показала честное фото без ретуши
«Мисс Вселенная» показала публике честное фото без ретуши, на котором видны несовершенства ее тела. По признанию 27-летней Теган Мартин, она научилась принимать себя со всеми недостатками и больше не стесняется целлюлита.
Все больше зарубежных моделей выступают против того, чтобы их снимки ретушировали, придавая образу несуществующую «идеальность». Пока «Мисс Австралия» Теган Мартин на обложках глянцев выглядит все так же «подкорректированной», но в своем Instagram-аккаунте старается показывать поклонникам больше правды о себе.
Иногда звезда позирует перед камерой без макияжа, а в одной из последних публикаций даже продемонстрировала присутствующий у нее целлюлит. По словам «Мисс Вселенной», в пубертатном периоде она легко и быстро набирала вес, что и отразилось на состоянии кожи в проблемных местах. Кроме того, склонность к полноте мешала Мартин строить карьеру в модельном бизнесе. С будущей королевой красоты из-за особенностей ее метаболизма не хотели сотрудничать многие агентства, поэтому начинающей манекенщице приходилось в течение длительного времени изнурять себя диетами.
Теперь же, когда Теган Мартин стала обладательницей завидного титула, ей больше не нужно ничего доказывать себе и другим. Знаменитость наконец смогла расслабиться и полностью принять свое тело со всеми его недостатками, включающими целлюлит. Более того, модель призвала других перестать обращать внимание на такие мелочи, как неидеальная кожа на ягодицах, и обратить внимание на действительно важные моменты жизни.
Все больше зарубежных моделей выступают против того, чтобы их снимки ретушировали, придавая образу несуществующую «идеальность». Пока «Мисс Австралия» Теган Мартин на обложках глянцев выглядит все так же «подкорректированной», но в своем Instagram-аккаунте старается показывать поклонникам больше правды о себе.
Иногда звезда позирует перед камерой без макияжа, а в одной из последних публикаций даже продемонстрировала присутствующий у нее целлюлит. По словам «Мисс Вселенной», в пубертатном периоде она легко и быстро набирала вес, что и отразилось на состоянии кожи в проблемных местах. Кроме того, склонность к полноте мешала Мартин строить карьеру в модельном бизнесе. С будущей королевой красоты из-за особенностей ее метаболизма не хотели сотрудничать многие агентства, поэтому начинающей манекенщице приходилось в течение длительного времени изнурять себя диетами.
Теперь же, когда Теган Мартин стала обладательницей завидного титула, ей больше не нужно ничего доказывать себе и другим. Знаменитость наконец смогла расслабиться и полностью принять свое тело со всеми его недостатками, включающими целлюлит. Более того, модель призвала других перестать обращать внимание на такие мелочи, как неидеальная кожа на ягодицах, и обратить внимание на действительно важные моменты жизни.
ШоуБиз
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 19:41